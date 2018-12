Zit jij met tranen in je ogen tijdens het (kerst)reclameblok?

Een echte tranentrekker, volgens velen. Alleen weet je nooit als bedrijf of de juiste emotie oproept, dat is soms een risico, zegt Oosterhout. Dat is ook te lezen in reacties op social media. "Het lijkt bijna op misbruik van het gevoel van gemis dat mensen voelen in deze periode", is een van de reacties. Plus zegt zelf dat het de commercial aantoont "dat een familierecept generaties verbindt"

'Stuk belangrijker'

Waar we de grote kerstcommercials van supermarkten kennen, zijn daar dit jaar ook andere grote merken bijgekomen. "De kerstcommercial is voor veel bedrijven dit jaar een stuk belangrijker geworden", stelt Oosterhout vast.

Denk bijvoorbeeld aan de reclame van KPN, waar jongens verspreid over de wereld die al jaren online met elkaar gamen, elkaar voor het eerst fysiek ontmoeten bij een kerstdiner. Of de reclame van de Staatsloterij, waarin hondje Frekkel denkt niet goed genoeg te zijn voor zijn baasjes en wegloopt. In de spot van ruim anderhalve minuut - uitzonderlijk lang voor een tv-commercial - zien we vervolgens de zoektocht naar de hond en de vreugdevolle hereniging.

"We hebben goed nagedacht over deze reclame en vroegen ons af: wat is het kerstverhaal dat wij willen vertellen? In dit seizoen voert emotie de boventoon, dus daar kozen wij ook voor", zegt Sander van de Vooren, woordvoerder van de Staatsloterij.