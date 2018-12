Albino orang-oetan krijgt vrijheid terug

De albino orang-oetan Alba wordt vandaag vrijgelaten in een nationaal park op het Indonesische deel van het eiland Borneo. Het dier werd in mei vorig jaar gevonden door dorpelingen en gehouden in een kooi.

Natuurbeschermers troffen het zwaar ondervoede en uitgedroogde vrouwtje aan en namen haar mee. Van over de hele wereld kwamen er suggesties voor een naam voor de orang-oetan. Uiteindelijk werd het Alba, wat in het Latijn wit en in het Spaans dageraad betekent.

De afgelopen tijd is het dier aangesterkt. Ook heeft het vrouwtje laten zien dat ze moeiteloos kan klimmen in bomen. Volgens deskundigen is ze daarom klaar voor een terugkeer in het wild.

Vandaag wordt Alba met een normaal gekleurde soortgenoot weer vrijgelaten. Ze worden in het nationale park wel in de gaten gehouden