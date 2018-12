Strengere regels voor banken, reclameverbod voor flitskrediet

De financiële buffers bij banken moeten hoger, de beloningsregels scherper, en consumenten moeten beter beschermd worden tegen buitensporige kredieten en te hoge hypotheekschulden. Dat staat in de agenda financiële sector die minister Hoekstra aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de sector is er nog een hoop te doen om de dienstbaarheid aan burgers en bedrijven te verbeteren, vindt het kabinet. De agenda van minister Hoekstra bevat actiepunten om de sector stabieler, meer integer en duurzamer te maken.

Vertrouwen

De ING-affaires rond de salarisverhoging en het falend toezicht op witwassen maken duidelijk dat de banken er nog niet zijn. Het vertrouwen in banken is laag. Het kabinet wil onder meer de beloningsregels aanscherpen. Zo mag een beloning in aandelen vijf jaar lang niet verzilverd worden om snelle winst onmogelijk te maken. Voor salarisverhogingen moet meer verantwoording afgelegd worden en maatschappelijk draagvlak worden gezocht.

Als een bank onverhoopt in problemen komt en staatssteun nodig heeft, moet het mogelijk zijn om een deel van de vaste beloning terug te vorderen, de zogeheten claw back.

Flitskrediet

Daarnaast moeten consumenten beter beschermd worden tegen overmatige schulden. Meer dan een kwart van de kopers op afbetaling (de verzendhuiskredieten) heeft een betalingsachterstand. En er moet een reclameverbod komen voor flitskredieten met buitensporige leenvoorwaarden.

In een reactie geeft de Nederlandse Vereniging van Banken steun aan de plannen. "We hebben zelf al gepleit voor een aanscherping van de code banken op het punt van de beloningen. De minister maakt daar nu wet van", zegt voorzitter Chris Buijink.

Het plan voor een claw back, het terughalen van salaris, vindt de NVB "niet nuttig". "Er zijn genoeg wettelijke middelen. Mensen kunnen vervolgd worden en het salaris kan worden verlaagd. Maar eenmaal toegekend vast salaris uit het verleden terughalen, kan Europees wettelijk niet", zegt de NVB.