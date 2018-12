Treinreizen naar buitenland in trek, NS ziet impuls door milieudebat

Steeds meer mensen reizen met een internationale trein. Naar Parijs reisde dit jaar vanuit Nederland 6 procent meer mensen dan in 2017, naar Berlijn 9 procent en naar Brussel 12 procent.

Volgens NS International is dit te danken aan onder meer milieubewustzijn. "Het debat rond CO2-uitstoot geeft een impuls aan treinreizen", zegt directeur Heike Luiten.

Vooral over de passagiersgroei naar Berlijn is Luiten verrast, omdat die reis niet sneller is geworden. "Er is veel aandacht voor geweest in de media. Mensen proberen het dan toch uit."

Aanwinst

Een andere impuls is de nieuwe treinverbinding van Londen naar Amsterdam. Volgens de NS passen er in één zo'n trein zes tot zeven keer zoveel mensen als in een gemiddeld vliegtuig. "Dus dat is een enorme aanwinst."

De Treinreiswinkel, na de NS de grootste verkoper van internationale tickets, zag een toename van maar liefst 30 procent. "Die ontwikkeling is niet meer te stoppen", zegt directeur Helmut Brall in Trouw.

"Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat vliegen vervuilend is en zien de trein als een alternatief."