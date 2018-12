Gemeentemuseum Den Haag heet straks Kunstmuseum Den Haag

Kunstmuseum Den Haag. Dat is vanaf oktober volgend jaar de nieuwe naam van het Gemeentemuseum Den Haag. Directeur Benno Tempel maakte de nieuwe naam vanmorgen bekend in het NOS Radio 1 Journaal.

"De oude naam is te onduidelijk", zegt Tempel. "Mensen dachten dat we het archief waren van de gemeente, of een streekmuseum. Als je naar het buitenland gaat was de naam moeilijk uit te spreken. Dat leidde tot verwarring en daarom konden mensen ons moeilijk vinden."

Toch koos het museum opnieuw voor een Nederlandse naam. "We zijn trots dat we een Nederlands museum zijn en trots dat we in Den Haag zijn gevestigd. Dat wilden we ook duidelijk maken met de naam", zegt Tempel. "We zijn een beetje wars van al die moderne afkortingen waarbij je niet weet of iets een museum is, een verzekeringsmaatschappij of een chemische fabriek."

Herkenbaar

"Kunst in de nieuwe naam Kunstmuseum, is een term die al bestaan, bijvoorbeeld in Duitstalige gebieden. In Scandinaviƫ wordt kunst geschreven met een o, dus dat ik ook herkenbaar", stelt Tempel. "We hadden de naam wel weer kunnen vertalen naar 'artmuseum', maar we hebben het gevoel dat het woord 'kunst' internationaal zo is ingebed dat iedereen het eigenlijk wel begrijpt."

Alternatieve namen zijn wel langsgekomen, zegt Tempel. "Zoals Mondriaanmuseum of Berlagemuseum. Of zelfs Martha, wat staat voor Museum of Art The Hague. Maar dat is een naam waar je zo hard over moet nadenken dat het z'n doel voorbij schiet en na tien jaar waarschijnlijk ook weer op is."

De komende maanden worden gebruikt voor de vormgeving van de nieuwe naam en het aanpassen van zaken als het briefpapier en de uniformen van de medewerkers. Tempel: "In oktober, bij de opening van een grote tentoonstelling over de schilder Monet, gaan we dan nationaal en internationaal met de nieuwe naam naar buiten."