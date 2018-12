Hacker Erik gaf de hele school vrij en moest voor straf op stage

Jonge hackers die voor het eerst door de politie zijn betrapt, worden op stage gestuurd bij IT-bedrijven. Met deze alternatieve straf is het afgelopen jaar geëxperimenteerd. De politie en het Openbaar Ministerie zijn tevreden over de eerste resultaten en gaan ermee door.

Jaarlijks worden zo'n zeventig jongeren aangehouden voor cybercrime. Lang niet altijd hebben ze door hoeveel schade ze aanrichten. Daarom bedachten de instanties een nieuwe straf, bedoeld voor hackers tussen de 12 en 23 jaar die niet eerder in de fout zijn gegaan.

De jongeren krijgen les over wat op internet wel en niet mag en gaan in de leer bij beveiligingsexperts van IT-bedrijven. Zo leren ze hoe ze hun talent op een goede manier kunnen benutten.

Elf jongeren kregen dit jaar de alternatieve straf Hack_Right aangeboden. Een van hen was 'Erik', die om privacy-redenen niet met zijn echte naam wil worden genoemd. Hij was 17 toen hij zijn school hackte. "Nog voor de eerste schooldag begon, had ik de wachtwoorden van alle docenten al."

Hele school vrij

Erik maakte een nepsite, die leek op het schoolsysteem waar alle leraren op inlogden. "Die had ik ervoor in de plaats gezet, waardoor alle docenten op de verkeerde site inlogden. Met hun gegevens kon ik cijfers aanpassen, leerlingendossiers bekijken en roosters aanpassen."

Om dat laatste was het hem te doen. De havo 5-leerling roosterde zichzelf drie maanden uit, omdat hij geen zin meer had in school. "Het was te simpel. Zonder school haalde ik mijn toetsen ook." Als klap op de vuurpijl gaf hij alle leerlingen van zijn school een dag vrij.

Erik zag het als een goede grap en absoluut niet als een misdrijf. "Ik had niet verwacht dat ik bij de politie terecht zou komen. Ik dacht dat het wel binnen de school zou blijven."