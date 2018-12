7 jaar cel en tbs voor doodsteken vriendin in Warfhuizen

Een 33-jarige man uit Warfhuizen is veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs voor het doden van zijn vriendin, begin dit jaar. Volgens de rechtbank heeft de man in een opwelling de vrouw doodgestoken, nadat ze hem had aangesproken op zijn alcoholgebruik.

Het stel had voortdurend ruzie over zijn drinken. Op 9 februari merkte de vrouw op dat ze drank rook en wees hem de deur. Hij ontstak daarop in woede en gooide haar op de grond. Vervolgens, zo verklaarde hij zelf, ging hij als een razende tekeer. Hij mishandelde haar ernstig en stak daarna dertien keer met een mes op haar in.

Vrouw lag twee dagen in huis

Nadat ze was overleden, zette de man het op een drinken. Terwijl het lichaam van de vrouw nog in huis lag, keek hij tv en dronk alcohol. Mensen die naar haar kwamen informeren, stuurde hij weg met een smoesje. Ook negeerde hij een berichtje van de dochter van de vrouw, die vroeg waarom haar moeder niet op haar verjaardag kwam.

Dat wordt hem zwaar aangerekend door de rechtbank. De vrouw werd pas na twee dagen gevonden. "De nabestaanden hebben door het handelen van de verdachte onnodig lang in onzekerheid verkeerd over het lot van hun dierbare", stelt de rechtbank.

Ziekelijke stoornis

Psychiatrisch deskundigen concluderen dat er sprake is van een ziekelijke stoornis bij de man. Zij noemen zijn toestand "zorgelijk". Hij moet daarom verplicht een behandeling ondergaan in een tbs-kliniek als hij zijn celstraf heeft uitgezeten. Daarnaast moet hij de nabestaanden van de vrouw een schadevergoeding betalen, meldt RTV Noord.