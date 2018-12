Kan Barcelona-speler Rafinha gedwongen worden Adidas te dragen?

Kan Rafinha gedwongen worden schoenen van het merk Adidas te dragen? Die kwestie wordt morgen door de Amsterdamse rechtbank beslist in een kort geding dat het Duitse sportmerk heeft aangespannen tegen de Barcelona-speler. Rafinha, die eigenlijk Rafael Alcântara do Nascimento heet, wil namelijk van zijn Adidas-schoenen af, terwijl hij formeel een contract met het merk heeft.

Het draait om een overeenkomst uit 2013, die dit jaar stilzwijgend is verlengd. Volgens Rafinha's advocaat zou die eenzijdige verlenging op "een misleidende manier" in het contract staan. Adidas is het daar niet mee eens en eist 100.000 euro voor iedere dag dat Rafinha de schoenen niet draagt.

Net een huwelijk

Royce de Vries, advocaat en voetbalmakelaar, vindt Rafinha's argument niet echt geloofwaardig. "Het zal wel financiële redenen hebben. De kans is groot dat er ergens anders een lucratievere deal op hem ligt te wachten."

Hij vergelijkt het juridische gevecht tussen de voetballer en het sportmerk als een scheiding in een moeilijk huwelijk. "Dan worden er ook allerlei randzaken bijgehaald", aldus de advocaat. Zo stelt Rafinha dat de samenwerking niet goed verliep en hij zich niet door zijn sponsor gesteund voelde tijdens zijn langdurige blessure.