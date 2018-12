'Russische trollen focusten in 2016 op zwarte Amerikanen'

Russische trollen deden "buitengewoon hun best" om tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 Afro-Amerikanen aan te spreken met hun boodschappen. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Amerikaanse Senaat: vandaag verschijnen er over de Russische inmenging in de verkiezingscampagne twee rapporten.

"De meest zichtbare inspanningen op Facebook en Instagram van de trollen waren specifiek gericht op de zwarte Amerikaanse gemeenschap en hadden als doel om ze te binnen te halen", citeert The New York Times uit het rapport. De race om het presidentschap gingen in 2016 tussen de Republikeinse kandidaat Trump en Hillary Clinton, die in het strijdperk trad namens de Democraten.

Reden van focus onduidelijk

Daarnaast valt te lezen dat terwijl "andere etniciteiten de focus waren van een of twee Facebookpagina's en Instagram-accounts, er tientallen waren gericht op de zwarte gemeenschap." Waarom er zo werd gefocust op zwarte Amerikanen is niet duidelijk, schrijft de krant.

Wel wordt opgemerkt dat er bij de verkiezingen in 2016 voor het eerst in twintig jaar minder zwarte Amerikanen gingen stemmen. "Maar het is onmogelijk om vast te stellen of dat het gevolg is van de Russische trollen", benadrukt The New York Times. Afro-Amerikanen zijn historisch gezien meer geneigd om voor de Democraten te stemmen.

Uit hetzelfde rapport blijkt ook dat Instagram een grotere rol had dan tot nu toe werd gedacht en mogelijk meer impact had dan Facebook. Op Instagram vonden 187 miljoen interacties (liken, reageren of delen) plaats met trollenaccounts, tegenover 76,5 miljoen op Facebook. Tot nu toe was de gedachte dat met name Facebook was gebruikt, mede omdat dat het grootste sociale netwerk ter wereld is.

Opzettelijke ontduiking

Vanochtend citeerde The Washington Post uit een ander rapport, dat ook vandaag wordt gepresenteerd. Dit rapport bevestigt het beeld dat er al langer is: Russische trollen hadden als doel de Republikeinse partij en daarmee president Trump te helpen. Ook is de conclusie dat de trollen elk sociaal netwerk dat ze konden gebruiken, hebben ingezet.

In beide rapporten wordt opgemerkt dat de samenwerking met techbedrijven - die de data hebben geleverd - niet zo goed verliep. The Washington Post merkt op dat zowel Facebook, YouTube als Twitter het de onderzoekers moeilijk maakte.

Volgens The New York Times lijkt het erop dat de techbedrijven tegen het Amerikaanse Congres hebben gelogen. Het gaat de onderzoekers om de claims dat de trollen geen specifieke groepen als doelwit hadden en dat de campagne niet als doel had om de stembusgang tegen te gaan. "Het is onduidelijk of dit komt door fouten in de analyses of door opzettelijke ontduiking."