Tv-programma Rambam beboet om 'handel' in gevaarlijk vuurwerk

Het productiebedrijf van tv-programma Rambam is beboet met 5000 euro vanwege een uitzending over illegaal vuurwerk. Het programma bestelde in november 2016 via internet 16 kilo professioneel illegaal vuurwerk bij een Poolse verkoper. Het werd door een koeriersdienst bij het bedrijf bezorgd. Ook werd illegaal vuurwerk gekocht bij een straathandelaar, waarna het programma het meenam in de kofferbak van een auto.

Het productiebedrijf van het programma, CCCP, voerde bij de rechter aan dat er een journalistiek en maatschappelijk belang mee was gediend. Ook wilde het programma laten zien wat de gevaren zijn voor koeriers die het vuurwerk vervoeren en bezorgen, en voor burgers die het bestellen.

Grote veiligheidsrisico's

De rechtbank Oost-Brabant erkent dat de media een "vitale rol" spelen in een democratische samenleving, maar vindt dat Rambam te ver is gegaan. "Slechts onder bijzondere omstandigheden worden journalisten ontslagen van hun plicht zich aan de strafwet te houden." In dit geval was daarvan volgens de rechter geen sprake omdat anderen er "grote veiligheidsrisico's" door hebben gelopen.

Het programma had volgens de rechtbank ook op een andere manier het probleem kunnen aankaarten. "Het bedrijf had een bestelling kunnen faken of het had, om de transportroute bloot te leggen, andere artikelen kunnen bestellen zoals consumentenvuurwerk of stadionfakkels."