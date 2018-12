Eerste anticonceptie voor extreem vruchtbare adelaarsrog

Voor het eerst hebben onderzoekers succesvol anticonceptie toegepast bij een vissoort. Bioloog Max Janse en dierenarts Henk Luten van dierentuin Burgers' Zoo implanteerden een rietje vol hormonen in een vrouwelijke adelaarsrog, waarna het dier stopte met het baren van nakomelingen. Vandaag publiceerden de onderzoekers hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Fish Biology.

De Aetobatus ocellatus, de gevlekte adelaarsrog, is een beschermde diersoort. Daarom begon de dierentuin in 2009 met een kweekprogramma. "Sindsdien zijn er al 58 jongen geboren in de dierentuin", vertelt Janse. "Dat is behoorlijk veel."

De wetenschappers wilden weten wie de ouders van de jonge rogjes waren. "Wat bleek: 21 jongen waren afkomstig van één vrouwtjesrog. Als alle vissen afkomstig zijn van een exemplaar, gaan ze genetisch te veel op elkaar lijken. Dat kan zorgen voor complicaties."

Janse en zijn collega's zetten de jonkies uit in verschillende Europese aquaria, in onder andere Valencia, Tenerife en Denemarken. "Maar de moederrog verplaatsen was geen optie: dat geeft te veel stress. Het dier is 1,80 meter breed en weegt 80 kilo. Je hebt een vrachtwagen nodig om zo'n rog te verplaatsen. Intussen bleef ze zich voortplanten." De mannetjesvissen verplaatsen was vanwege hun grootte ook geen optie.