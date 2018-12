Jongen neergestoken op station Dieren, andere jongen opgepakt

Bij het station in Dieren is vandaag een minderjarige jongen neergestoken. Hij is met spoed met een ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht, nadat hij ter plekke behandeld was door een arts uit een traumaheli. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden.

De steekpartij vond rond 12.45 uur plaats bij de bushalte van het station. De aanleiding is niet bekend, schrijft Omroep Gelderland.

De politie had de omgeving afgezet met rood-wit lint. Diverse getuigen zijn met de politie meegegaan om een verklaring af te leggen.