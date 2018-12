Niet alle partijen zeggen ja tegen mdma, en zo gaat het al 30 jaar

Liggen xtc-pillen binnenkort naast de sigaretten achter de toonbank? Als het aan GroenLinks ligt wel. Door een oproep van Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg is de discussie rondom het reguleren van xtc weer opgelaaid. Dat is niet de eerste keer: al jaren roepen hoogleraren, politici en criminologen op om de harddrugs legaal te maken. Alleen is het de vraag of het ze ooit gaat lukken.

"Deze discussie wordt al 30 jaar gevoerd", zegt criminoloog Ton Nabben van de UvA. "De twijfels kwamen al snel nadat xtc op de Opiumlijst was terechtgekomen en illegaal werd in 1988. Na al die jaren voelt het misschien alsof we niet verder komen, maar er is inmiddels veel meer duidelijk over de schadelijkheid van mdma (de werkzame stof van xtc), over de omvang van het gebruik en de invloed op de misdaad. Zo komen we toch steeds een stapje verder."

Om nog een stap verder te komen, heeft Nabben een denktank opgericht. Samen met verschillende partijen zal Nabben binnenkort gaan nadenken over de voor- en nadelen van legalisering. "Dan kijken we naar het juridische aspect, naar de bestrijding van drugscriminaliteit en het drugsafval en naar de gebruikers. Het eindoordeel leggen we voor aan de Tweede Kamer", vertelt de criminoloog.

Want niet een oproep, maar onderzoek is momenteel de oplossing, zegt hij. "De ideeën moeten van onderop komen. De politiek gaat nu toch niet meteen regulering goedkeuren. We moeten hiernaar kijken met mensen die kennis hebben van het onderwerp maar niet meteen in de reguleringsmodus zitten."