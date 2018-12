Akkoord voor overname Binckbank door Denen

De Nederlandse online beleggersbank BinckBank is akkoord met een overname door de Deense Saxo Bank. Dat maakten de branchegenoten vanmorgen bekend. De deal kost de Denen 424 miljoen euro.

De aankondiging komt drie dagen nadat de partijen bekend hadden gemaakt dat zij in gesprek waren over een overname. Zowel het Binck-bestuur als de commissarissen zouden unaniem akkoord zijn gegaan met het bod van de Denen.

De aandeelhouders van BinckBank moeten nog wel akkoord gaan met de deal.

Nederlands kantoor

BinckBank bestaat sinds 2000 en is gespecialiseerd in (online) beleggingen. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. Ook heeft het fintechbedrijf kantoren in vier andere landen, waaronder Belgiƫ en Frankrijk. De bank heeft 550 mensen in dienst, van wie het grootste deel werkzaam is in Nederland.

Saxo Bank is een stuk groter: het opereert ook buiten Europa, wereldwijd in zestien landen.

Door op te gaan in de Deense Saxo Bank hoopt het Nederlandse Binck een sterkere speler te worden op de markt. De bedrijven zouden een aanvulling zijn op de cultuur en geografische ligging. Beiden banken willen particulieren toegang geven tot de beleggersmarkt.

'Weinig veranderingen'

Voor zowel werknemers als de 600.000 klanten van BinckBank verandert er de komende tijd inhoudelijk niets, laat het bedrijf weten. Ook de naam van de bank blijft in Nederland en Belgiƫ onveranderd.

Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 zullen de overnameplannen worden voorgelegd aan toezichthouder AFM, die toestemming moet geven voor de deal. Het is de bedoeling dat de overname rond is in het derde kwartaal van volgend jaar.

Als de deal rond is, zal BinckBank zijn Nederlandse beursnotering verliezen. Zover is het nog niet. Na de aankondiging van het overnamebod schoot het aandeel BinckBank maandag omhoog op het Damrak naar 6,12 euro per aandeel. Dat is een stijging van bijna dertig procent ten opzichte van woensdag.