Politie langs scholen in Culemborg om filmpje met wapens

De politie heeft in Culemborg vijf locaties van middelbare scholen bezocht naar aanleiding van een filmpje op Instagram. Daarin zijn wapens te zien en wordt een mogelijke link met een school gelegd.

De inhoud van het filmpje werd zondag door meerdere mensen gemeld aan de politie. Vandaag zijn de scholen bezocht om te onderzoeken of er sprake is van daadwerkelijke dreiging en om eventuele risico's zoveel mogelijk te beperken.

Naar aanleiding van dat onderzoek zegt de politie geen reden te hebben om aan te nemen dat er sprake is van een dreiging. Wel wordt de situatie constant in de gaten gehouden. Ook is er vanmorgen politie aanwezig tijdens pauzes op de scholen.

Rechercheurs doen op dit moment onderzoek naar de herkomst van het filmpje. Ook zijn ze op zoek naar mensen die meer weten over de makers of de herkomst ervan. Verdachten zijn nog niet aangehouden.