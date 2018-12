Post voor Kerstman na 106 jaar bezorgd

Ruim een eeuw nadat de 8-jarige Page Woodward een brief naar de Kerstman had geschreven, is haar post alsnog bezorgd. Het papiertje uit 1912 dook op tijdens een verbouwing van een cultureel centrum in de Amerikaanse staat West Virginia.

De brief was achter de schoorsteenmantel beland en daar al die tijd blijven liggen. Hij kwam pas tevoorschijn bij een verbouwing van het Beverly Heritage Center, dat inmiddels in het voormalige woonhuis is gevestigd.

"Wilt u alstublieft deze dingen brengen?", vraagt Page de Kerstman in een verlanglijstje voor het hele gezin. "Voor Reginald een luchtbuks, een padvindersboek, een sweater en twee tijdschriften: Country Gentleman en Farm Journal. Voor Ruby een zwart lint en een kousen, voor Mabel twee kousen. Voor mama een boek. Voor papa een hoed. Voor Teddy een spel, pop en veel snoep en nootjes. Voor mijzelf een pop, maillot en veel snoep en nootjes."