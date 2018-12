Vliegverkeer weer normaal op vliegveld Eindhoven

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is vanmorgen weer op gang gekomen. Er wordt gevlogen volgens de normale dienstregeling. Daarnaast zijn er vandaag veertien extra vluchten om de gisteren gestrande passagiers alsnog naar hun bestemming te brengen.

Vrijwel alle vertrekkende vluchten werden gisteren geannuleerd vanwege zeer dichte mist. Zo'n vijftig passagiers brachten de nacht door op veldbedden op de luchthaven. Enkele honderden andere passagiers vertrokken naar hotels in de omgeving.

De veertien geannuleerde vluchten van gisteren zijn volgens woordvoerder Michelle van Waasdijk "ingeweven in het programma van vandaag". "Dat kan wat vertraging opleveren, maar hoeveel dat is en hoe ernstig, kan ik niet overzien. We hebben extra mensen ingezet en hopen dat de passagiers er zo min mogelijk last van hebben."

Echtpaar

Verslaggever Joris van de Kerkhof sprak vanmorgen in de drukke aankomst- en vertrekhal met een ouder echtpaar dat gisteren niet kon vertrekken naar Faro. "We zouden om 18.00 uur vliegen maar hoorden pas om 17.30 uur dat de vlucht niet doorging. Dus zijn we weer naar huis gegaan. En nu zijn we weer hier."

"Straks om 09.30 uur vliegen we alsnog", aldus de vrouw van het echtpaar. "Dat is een extra vlucht die ons is aangeboden omdat de vlucht gisteren niet doorging." De mist heeft hun vakantieplezier niet bedorven. "We blijven in Faro voor onbepaalde tijd. Dat is het voordeel van oud zijn, hé, dat je de tijd hebt."