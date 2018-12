Denemarken scheldt schulden half miljoen burgers kwijt

Een mooi kerstgeschenk voor veel inwoners van Denemarken: de Deense overheid scheldt de schulden van 485.000 burgers kwijt. Dat komt neer op een totaalbedrag van bijna 800 miljoen euro.

In veruit de meeste gevallen (93 procent) gaat het om kleine schulden die zijn ontstaan door boetes voor fout parkeren, zwartrijden in de trein of het te laat inleveren van boeken bij de bibliotheek.

Fouten in software

Grote fouten in het softwareprogramma van de Deense belastingdienst zijn de reden voor de coulance. Het innen van schulden moest volledig worden geautomatiseerd met het programma, dat in 2013 in gebruik werd genomen.

Door de vele fouten in het systeem werd het programma echter binnen twee jaar geschrapt. Als de overheid alle schulden alsnog zou willen innen, moet dat handmatig worden gecontroleerd. Omdat dat tot nog meer kosten zou leiden, is besloten tot de kwijtschelding.

Al anderhalf jaar geleden ging het Deense parlement ermee akkoord. Het gaat vooral om mensen die leven van de bijstand, een werkloosheids- of WAO-uitkering.

'Ik belde gelijk mijn ouders'

Voor veel mensen zijn het dus kleine bedragen, maar er zijn ook een aantal geluksvogels die hogere schulden zagen verdwijnen. Een van hen is Signe Hansen (30) uit Hjørring, van wie een schuld van 7000 euro werd kwijtgescholden.

Ze durfde de digitale post van het incassobureau eerst niet te openen, omdat ze bang was voor slecht nieuws. Het bleek echter te gaan om een kwijtschelding van het volledige bedrag. "Ik belde gelijk naar mijn ouders en mijn man om het ze te vertellen. Ze vonden het te gek", zegt ze tegen Deense media.