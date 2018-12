Eindhoven Airport dicht door mist, ook problemen op Schiphol

De vertrekhal in Eindhoven is afgesloten. Er mag niemand meer in om te voorkomen dat het te druk wordt. Een deel van de mensen die binnen waren, is naar huis gegaan. Er zijn ook passagiers die op de luchthaven blijven in de hoop dat hun vlucht toch gaat.

Het streven is om de mensen van wie de uitgaande vlucht geschrapt is, morgen alsnog naar hun bestemming te brengen. "Maar als de mist aanhoudt, zitten we morgen met dezelfde ellende", zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport.