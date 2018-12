Waarom Poetin zenuwachtig wordt van rapcultuur

Er zijn veel diensten in Rusland die zich bezighouden met extremisme. Wie ergens verdacht van wordt, krijgt een hele batterij overheidsfunctionarissen aan de deur. Van lokale rechercheurs tot agenten van de Federale Veiligheidsdienst FSB, de opvolger van de geheime dienst KGB. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ook een speciale anti-extremisme-afdeling.

"Wie rapt dat Poetin niet deugt, wordt beschouwd als een bedreiging voor de staatsveiligheid. Dat wordt online gemonitord, er wordt gekeken wat er op sociale media wordt gezegd. Bekende rappers worden in de gaten gehouden en het is niet ondenkbaar dat er ook handlangers van de overheid undercover zijn in die rapcultuur. Het Kremlin doet er alles aan om alle neuzen in Rusland dezelfde kant op te krijgen."

Niet alle raps gaan over drugs en opstand en niet alle jongeren zijn ongehoorzaam naar het Kremlin. Er is wel degelijk een stroming in Rusland die rap als een levensstijl beschouwt. "Dat gebeurt online en ondergronds en verschijnt zo nu en dan in een club", zegt Godfroid. "Een aangekondigd optreden wordt dan snel in de kiem gesmoord omdat er dan ineens 'iets mis is' met de brandveiligheid of de elektriciteitsvoorziening."