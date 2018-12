Undercoveractie: escorts opgepakt, één sekswerker laat dochter (2) in auto wachten

Vijf sekswerkers zijn bij een undercoveractie van rechercheurs in Breda betrapt op illegale prostitutie. Het ging om vrouwen uit Nederland, Roemenië, Zweden en Marokko. Ze hadden geen van allen een escortvergunning.

In de auto van een van de vrouwen ontdekte de politie haar 2-jarig dochtertje. "Over deze bizarre situatie is telefonisch contact geweest met de organisatie Veilig Thuis", laat de coördinator weten. "Het dossier van dit gezin is daar bekend; Veilig Thuis is ermee bezig." Die organisatie wordt ingeschakeld bij kindermishandeling en huiselijk geweld.

Medewerkers van de Afdeling Vreemdelingen en Identificatie Mensenhandel deden zich voor als potentiële klant. Ze maakten een afspraak naar aanleiding van online seksadvertenties en lokten de vrouwen naar een hotel in de omgeving van Breda.

Seksadvertenties

Daar gingen ze met de prostituees in gesprek. De rechercheurs checkten hun leeftijd en verblijfsvergunning. Ook gingen ze na of de vrouwen slachtoffer waren van mensenhandel. En ze onderzochten of ze vrijwillig werkten.

Alle gecontroleerde vrouwen zeiden dat dit laatste het geval was, "maar wel vanuit een bepaalde afhankelijkheid", vertelt een van de coördinatoren van de actie. "In de meeste gevallen voelden ze zich vanwege hun beroerde financiële situatie genoodzaakt dit werk te doen."

De rechercheurs hebben de vrouwen gewezen op het Regionaal Programma Uittreden Sekswerkers, dat prostituees hulp biedt als ze willen stoppen, schrijft Omroep Brabant.

Ook de chauffeurs van de escortgirls zijn gecontroleerd.