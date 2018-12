May woest over oproep Blair voor nieuw brexit-referendum

De Britse premier Theresa May is diep beledigd door uitspraken van een van haar voorgangers, Tony Blair, over een tweede referendum over de brexit.

Blair zei in een toespraak dat het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in een impasse dreigt te raken, omdat het Britse parlement nog niet overtuigd is. Een tweede referendum zou volgens hem een goed idee zijn.

May noemde zijn woorden "een belediging voor het ambt dat hij ooit bekleedde", schrijft de BBC, en zei dat parlementsleden hun verantwoordelijkheid niet kunnen ontlopen door een nieuw referendum te houden.

Sabotage

De premier zei ook dat er te veel mensen zijn die het proces van de brexit proberen te saboteren voor eigen politieke gewin. Later zei minister van Onderwijs Damian Hinds dat er in het kabinet met geen woord is gesproken over de mogelijkheid van een tweede referendum over de brexit.

In een interview met de Sunday Telegraph zegt minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt dat het Verenigd Koninkrijk zal bloeien, zelfs als het land zonder een overeenkomst de Europese Unie verlaat.

'Geen controle'

Met minder dan vier maanden te gaan heeft premier May de stemming over de deal met Brussel in het parlement uitgesteld, omdat ze die zou verliezen. Een van de problemen is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Blair zei over de huidige situatie: "De regering heeft er geen controle over, niet over de agenda, niet over wat er gebeurt en niet over de uitkomst."

In een toespraak voor Europese leiders in Brussel stelde Blair dat een nieuw referendum een goed idee zou zijn. De EU zou het daarnaast voor Groot-Brittanniƫ aantrekkelijker moeten maken om in de unie te blijven. Op die manier zou Europa tegemoet kunnen komen aan de bezwaren die bij voorstemmers leven.

Blair heeft sinds het referendum in 2016 geregeld opgeroepen om de brexit terug te draaien. Zo riep hij begin vorig jaar de Britten op zich ertegen te verzetten.

Net als in de tijd tussen verloving en trouwen, of bij het accepteren van een nieuwe baan, kan iemand altijd van gedachten veranderen, aldus Blair.