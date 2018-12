Ontslagen premier terug in het zadel in Sri Lankaanse tragedie

In Sri Lanka is de in oktober ontslagen premier Ranil Wickremesinghe terug in het zadel. De president, eerder verantwoordelijk voor zijn ontslag, heeft Wickremesinghe zeven weken na hem de laan te hebben gestuurd weer benoemd.

Het land werd op 26 oktober in een politieke en economische crisis gestort toen president Maithripala Sirisena plotseling de premier opzijschoof en Mahinda Rajapaksa naar voren schoof. Rajapaksa is een oud-president die wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden aan het eind van de burgeroorlog (1983-2009).

Complot

President Sirisena verklaarde zich nader door te stellen dat er een moordcomplot tegen hem was. Een minister zou van plan zijn geweest om hem en een voormalige minister van Defensie om te brengen.

Wickremesinghe accepteerde zijn ontslag nooit en ook het parlement weigerde ermee akkoord te gaan. President Sirisena probeerde daarop het parlement buitenspel te zetten door het te ontbinden. Deze week oordeelde het Hooggerechtshof dat dat een stap te ver was, waarna Rajapaksa gisteren opstapte.

De politieke strijd leidde tot chaotische en gewelddadige taferelen in het parlement. De BBC noemde de gebeurtenissen een mix tussen House of Cards, Game of Thrones en Shakespeare's donkerste Romeinse tragedies.