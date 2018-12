Wie vrijgezel was, moest extra belasting betalen

Het stuk stamt uit de tijd van tsaar Peter de Grote. Toen die terugkwam in Rusland na zijn verblijf in West-Europa, was hij tot het inzicht gekomen dat het dragen van baarden niet hygiënisch is. Alle baarden moesten eraf. Wie zijn baard toch liet staan moest belasting betalen. "Het muntje was het bewijs dat iemand baardbelasting had betaald", verklaart Van Es.

Elke belasting een eigen kleur

In de museumzaal hangt het muntje achter glas, voor een kappersstoel naast een draaiend kappersuithangbord. Alles is roze geverfd. "Elke belasting heeft zijn eigen kleur." Dat maakt de tentoonstelling aantrekkelijker voor posts op sociale media. Wie wil, kan in de roze kappersstoel gaan zitten en een selfie nemen.

Even verderop staat een levensgrote pop van een jonge man, vanaf de grond reiken vrouwenarmen naar hem omhoog. Allemaal feloranje. Van Es: "Dat is de vrijgezel. Onder de Romeinse keizer Augustus en ook onder dictator Mussolini moesten vrijgezellen belasting betalen." Om maar te stimuleren dat ze zo snel mogelijk zouden trouwen en kinderen krijgen, zodat de bevolking zou groeien.