Oekraïense kerk maakt zich los van Russisch-Orthodoxe Kerk

De Oekraïense orthodoxe kerk heeft zich definitief losgemaakt van de Russisch-orthodoxe kerk. Vooral president Porosjenko had zich daarvoor sterk gemaakt. Volgens hem probeerden de Russen via religie invloed te winnen in zijn land. "Voor ons is een eigen kerk een garantie van spirituele vrijheid", zei Porosjenko.

Het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel, de moederkerk waaronder zowel de Oekraïense als de Russische christenen vallen, had in oktober al toestemming gegeven voor een kerksplitsing. De Oekraïense Kerkraad stemde er vandaag mee in en benoemde een leider van de nieuwe kerk.

Die leider is Metropolitan Epifaniy, die nu nog hoogleraar is aan de orthodox-theologische faculteit in Kiev, waarvan hij ook rector-magnificus is.

Annexatie van de Krim

De kerkenstrijd laaide op na het annexeren van de Krim door Rusland in 2014 en werd alleen maar heviger door de burgeroorlog in het oosten van Oekraïne, waar separatisten financiële en militaire steun krijgen van de Russen.

Een officiële reactie van Moskou op de kerksplitsing is er nog niet. In oktober kwam er een woedende reactie op de beslissing van de moederkerk. Moskou waarschuwde toen voor een herhaling van het Grote Schisma in 1054, waarbij de christelijke kerk uiteenviel in de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant.