Inval in Kashmir loopt uit op bloedbad

In het Indiase deel van Kashmir zijn bij gewelddadigheden zeker dertien mensen om het leven gekomen, voornamelijk burgers. Dat hebben de Indiase autoriteiten bekendgemaakt.

Het begon met een inval van Indiase veiligheidstroepen in het dorp Sirnoo. Ze waren getipt dat zich daar anti-Indiase strijders schuilhielden. Toen militairen het dorp doorzochten, kwamen de separatisten uit een huis tevoorschijn en openden het vuur.

Bij het gevecht dat ontstond, kwamen drie separatisten en een militair om het leven. Een andere militair raakte gewond.

Leuzen

Terwijl de confrontatie nog bezig was, gingen honderden mensen de straat op om de strijders te steunen. Ze schreeuwden leuzen tegen de Indiase regering en gooiden met stenen, om de strijders de kans te geven weg te komen.

De veiligheidsdiensten grepen in met traangas, maar vuurden ook kogels en hagel af op de demonstranten. Daarbij vielen zeker negen doden. Volgens de autoriteiten waren de demonstranten "gevaarlijk dicht bij" het vuurgevecht met de separatisten gekomen.

Kasjmir is sinds de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947 over beide landen verdeeld. India en Pakistan hebben er twee keer oorlog over gevoerd, de laatste keer in 1965. Ook in 1999, toen beide landen al kernwapens hadden, brak er bijna nog een oorlog over Kashmir uit.

Na de laatste oorlog zijn er in Indiaas Kashmir bij de strijd al zeker 40.000 doden gevallen. India beschuldigt Pakistan ervan separatisten en terroristen te steunen.