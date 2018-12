Ex-voetballer ambassadeur tegen seksueel wangedrag bij NOC*NSF

NOC*NSF gaat samen met voormalig voetballer Renald Majoor seksueel overschrijdend gedrag op de sportvelden aanpakken. De 36-jarige Majoor werd op zijn twaalfde misbruikt door een elftalbegeleider bij Vitesse. Op 1 januari wordt hij ambassadeur bij de sportkoepel.

"Kinderen moeten veilig kunnen sporten. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Dus moeten drastische maatregelen worden genomen om misbruik in de sportwereld terug te dringen", aldus Majoor op de website van NOC*NSF.

Hij gaat zijn eigen verhaal vertellen bij sportclubs en voorlichtingsmateriaal aanbieden aan spelers en clubs.

De Stilte Verbroken

Majoor baarde vorig jaar mei opzien toen hij in de Volkskrant vertelde over wat hem was overkomen. De betrokken elftalbegeleider was veroordeeld, maar de kwestie was nooit naar buiten gebracht door Vitesse. Majoor was zo aangeslagen dat hij tot zijn achttiende niet voetbalde. Eind vorig jaar richtte hij de stichting en de website De Stilte Verbroken op om seksueel misbruik bespreekbaar te maken.

"Het is mooi en belangrijk dat Majoor bereid en in staat is zijn eigen ervaringen en zijn energie in te zetten in de strijd tegen het grensoverschrijdende gedrag dat helaas ook in de sport nog steeds voorkomt", zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF bij Omroep Gelderland.

Twaalf procent heeft ervaring

Uit onderzoek bleek eerder dat 12 procent van de sporters als kind ten minste één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gehad; 4 procent zegt te maken te hebben gehad met aanranding en verkrachting.

Majoor: "De glimlach van een kind' is één van de mooiste uitdrukkingen die er bestaan. Dit moet voor ieder kind gelden. Om die reden sta ik op, als ambassadeur en met mijn stichting, om veilig sporten voor ieder kind te realiseren. Want voor iedereen geldt: Niets doen is géén optie."