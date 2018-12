Broertjes Andropov opnieuw uitgezet naar Oekraïne

Maksim (14) en Denis (10) Andropov worden vanmiddag opnieuw uit gezet naar Oekraïne. Begin juli waren de twee ook al het land uitgezet. In september kwamen ze terug op een toeristenvisum. Ze gingen weer naar school en verbleven bij familie.

Afgelopen woensdag werden de tieners aangehouden en door de IND overgebracht naar een detentiecentrum. Daar mochten ze gistermiddag een paar Nederlandse vriendjes ontvangen. "De jongens zijn heel erg zenuwachtig, dus het was heel mooi dat ze afscheid konden nemen van hun vriendjes", zegt Susanna van Citters van Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg bij Omroep Gelderland. "Ze hebben uitgebreid gepraat en gespeeld in een ruimte met onder meer een drumstel en speelgoed. Er is ook heel duidelijk aan elkaar beloofd dat het afscheid niet voor altijd is."

Geen studievisum

De familie Andropov, vader, moeder en de drie kinderen die hier zijn geboren, woonde 17 jaar in Culemborg toen ze begin juli werd uitgezet. Dat ging gepaard met tal van protesten van de Culemborgse bevolking en een reeks rechtszaken. Een van die rechtszaken, een bodemprocedure om een verblijfsvergunning te krijgen, loopt nog steeds. Juridisch adviseur Frank King vroeg de rechter deze week of Maksim en Denis die procedure in Nederland mochten afwachten. De rechter wees dat verzoek af.

Van de week werd ook bekend dat de tieners geen studievisum voor Nederland krijgen.

De jongens wilden niet alleen afscheid nemen van een paar vriendjes, ze wilden ook graag tv-presentator Tim Hofman zien. Hofman had al aangegeven te willen komen, maar het detentiecentrum weigerde medewerking. "Dat was heel jammer, het was echt hun laatste wens", zegt Van Citters.

Niet geboeid in het vliegtuig

Maksim en Denis zijn begeleid door twee zelfgekozen medewerkers van de dienst Terugkeer en Vertrek. Ze hoeven in tegenstelling tot vorige keer geen handboeien om in het vliegtuig. Het vliegtuig met de jongens vertrekt om 13.10 uur vanaf Schiphol naar Kiev.