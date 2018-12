Beduidend minder hennepkwekerijen opgerold in Brabant

De politie heeft in Brabant dit jaar beduidend minder illegale hennepkwekerijen opgerold dan vorig jaar. In het westen van de provincie staat de teller tot nu toe op 340, tegen 500 in 2017. Ook in het oosten van Brabant wijst alles op een daling, Daar zijn in het eerste half jaar van 2018 honderd illegale hennepkwekerijen ontmanteld; vorig jaar waren het er 300.

Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant bij politie en justitie heeft opgevraagd. De daling past in de landelijke trend. 2006 was een piekjaar, toen werden in heel Nederland ongeveer 6000 illegale hennepkwekerijen opgerold. Vorig jaar waren het er 4600.

Voor drie of zes maanden je huis uit

De politie zoekt de verklaring voor de daling vooral in de harde aanpak. Er is een speciale taskforce hennep die iedere melding natrekt, hoe vaag die ook is. Elke hennepkwekerij die wordt aangetroffen, wordt volledig ontmanteld; de spullen in beslag genomen. Bewoners moesten voor drie, soms zes maanden hun huis uit. De stroomleverancier komt met de rekening voor de gestolen stroom en de rechtbank met een veroordeling. Ook moeten de verdachten de gemaakte winst volledig terugbetalen.

Omroep Brabant citeert niet bij naam genoemde deskundigen bij de recherche die zeggen dat een deel van de criminelen verhuist naar België en Spanje. Om zich daar aan te sluiten bij Nederlands-Spaanse misdaadnetwerken en om wiet te kweken.

In winkelpand of tuinhuis

Diezelfde kenners wijzen er ook op dat een deel van de hennepkwekerijen nooit worden gevonden. De politie schat op basis van stroomdiefstal, dat hoogstens 20 procent wordt ontdekt. Een aantal zit goed verstopt. Zoals deze week, verstopt onder een luik, in een kledingzaak in de binnenstad van Breda. Eerder deze herfst werd in Lage Zwaluwe een hennepkelder ontdekt onder een tuinhuis. In beide gevallen werden die locaties gevonden omdat er veel stroom werd afgenomen.