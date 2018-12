'Het wordt sowieso glad vannacht', want het gaat sneeuwen

Voor het eerst dit najaar wordt er in vrijwel heel Nederland sneeuw verwacht. In sommige delen van het land kan het vier uur achter elkaar sneeuwen. "Het wordt sowieso glad", zegt Diana Woei van Weerplaza.

De eerste sneeuwvlokken vallen waarschijnlijk rond 20.00 uur in Zeeland. De winterse neerslag verspreidt zich geleidelijk over de rest van het land. Naar verwachting sneeuwt het rond middernacht ook in Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en delen van Noord-Holland. Later in de nacht volgen de overige provincies.

5 centimeter mogelijk

Ook zondagochtend kan het plaatselijk nog licht sneeuwen. In totaal valt er 1 tot 3 centimeter, lokaal is zelfs 5 centimeter mogelijk. "Er is een kleine kans op ijzel", zegt Woei. "Morgenochtend is het plaatselijk glad op de plekken waar niet gestrooid wordt." In de loop van de dag gaat het dooien, de maximumtemperaturen liggen tussen de 2 en 6 graden.

Ook in de landen om ons heen gaat het sneeuwen. Het front bereikt zaterdagavond het westen van Belgiƫ en zondagmorgen West-Duitsland.