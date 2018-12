Klachten over slechte werkomstandigheden bij online supermarkt Picnic

Bij distributiecentra van online supermarkt Picnic is sprake van een onveilige werkomgeving. De werkdruk is te hoog en de beloningen te laag. Dat schrijft dagblad Trouw, dat klachten van vakbond FNV en een aantal medewerkers van Picnic onderschrijft. FNV sprak met ruim honderd medewerkers, en de krant kreeg onder foto's en documenten in handen.

Picnic erkent dat er problemen zijn, maar wijt die deels aan de groei van het bedrijf. Fouten worden volgens Picnic snel hersteld "en we verbeteren continu."

Klanten bestellen hun boodschappen via een app bij Picnic, waarna de spullen gratis worden bezorgd. FNV zegt daarover: "Wij begrijpen hoe het komt dat Picnic gratis kan bezorgen. Ze betalen te weinig loon, laten mensen keihard werken en investeren niet in een veilige omgeving."

Kneuzingen

Trouw schrijft dat werknemers vooral klagen over de onveilige werkomstandigheden. Karren waarmee ze door de gangen moeten om de boodschappen op te pikken, hebben geen veilige handgrepen. Ook is het in de paden zo druk dat werknemers geregeld botsen met hun karren, wat kneuzingen oplevert doordat handen klem komen te zitten. Picnic zegt daarover dat ze bezig zijn met een test met elektrische karren met betere handgrepen.

Verder zou het werk bij Picnic veel te zwaar zijn, waardoor werknemers kampen met lichamelijke klachten. "Ik moet voortdurend zware kratten boven mijn macht tillen omdat de schappen veel te hoog zijn", zegt een medewerker. Ook zou de werkdruk erg hoog zijn omdat de doelstellingen steeds worden opgeschroefd. Picnic noemt de doelen haalbaar. Voor werknemers die klachten krijgen, wordt ander werk gezocht.

Scorebord

Qua werkdruk zijn er ook klachten dat er op een digitaal scorebord wordt bijgehouden wie het snelste en het traagst werkt. Picnic stelt daarover dat dit bord inzicht moet geven in voortgang en persoonlijke ontwikkeling.

Ook krijgen medewerkers kruisjes bij hun naam als ze ziek zijn of te laat komen, bijvoorbeeld door een vertraagde trein. Bij negen kruisjes moet iemand op gesprek komen. Picnic zegt dat kruisjes binnen vier weken verdwijnen en dat werknemers die bijvoorbeeld te laat komen door sneeuw geen kruisje bij hun naam krijgen.

Ook over de lonen bij Picnic zijn werknemers ontevreden. Die zijn lager dan bij supermarkten en ook worden er geen toeslagen betaald voor onregelmatige werktijden, meldt de krant. Ook worden werknemers minder ingeroosterd dan waarvoor ze aangenomen zijn, waardoor ze te weinig verdienen. Picnic stelt dat het geen klassieke supermarkt is en dat de arbeidsvoorwaarden passen bij de flexibiliteit van de werknemers.