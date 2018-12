'ProRail betaalde handige jongens miljoenen voor 'gratis' grond langs spoor'

ProRail heeft een ondernemer ruim 18 miljoen euro betaald voor stukken grond langs het spoor die de spoorbeheerder voor vrijwel niets had kunnen krijgen. Dat schrijft het AD.

Het gaat om percelen langs het spoor, soms maar dertig centimeter breed, die eerder in handen waren van NS Vastgoed. Tot twee keer toe, in 2005 en 2010, bood die de grond aan bij ProRail. Na een negatief advies van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat zag ProRail ervan af.

Een vastgoedondernemer uit Rotterdam zou de stukken grond later wel overnemen. RailSide, het bedrijf van de man, kreeg volgens het AD nog 8 miljoen euro toe om de grond (verplicht) te onderhouden.

Handige jongens

Daarna zou blijken dat ProRail de grond nodig had, voor het plaatsen van spoorbruggen of hekken. De ondernemer sleepte de spoorbeheerder de laatste jaren een aantal keren voor de rechter omdat de spoorbeheerder zonder toestemming op zijn grond actief was. Uiteindelijk kocht ProRail de grond in 2017, voor 18,1 miljoen euro.

ProRail zegt dat de grond destijds niet 'gratis' werd overgenomen van NS Vastgoed omdat het ministerie dit blokkeerde. Ook vindt de spoorbeheerder het achteraf makkelijk praten: "Niemand had van tevoren kunnen bedenken dat het zo zou lopen. Dit zijn handige jongens die ergens geld in zien", zegt een woordvoerder.

Het ministerie bevestigt tegenover de krant ProRail het advies te hebben gegeven de grond indertijd niet over te nemen. De noodzaak zou toen hebben ontbroken.