Defensie en politie willen samen personeel werven

Het leger en de politie willen samenwerken in hun zoektocht naar nieuw personeel. De twee grootste werkgevers van Nederland trekken samen op in de werving van personeel, en het behouden en uitwisselen van medewerkers, schrijft de krant Trouw.

Als militairen het bij het leger gezien hebben, zouden ze de mogelijkheid moeten krijgen om over te stappen naar de politie en andersom. "Bij ons blijft maar een klein deel tot de pensioenleeftijd. Defensie moet relatief jong blijven omdat het werk belastend is. Door de missies zijn militairen vaak langere tijd in het buitenland", zegt commandant der strijdkrachten Rob Bauer in de krant.

Volgens hem zijn er grosso modo twee grote vertrekkende groepen met medewerkers van ongeveer 25 en 35 jaar, en zitten daar interessante kandidaten voor de politie bij. Korpschef Akerboom van de politie bevestigt dat. "Het werk van bijvoorbeeld een wijkagent kan behoorlijk veeleisend zijn, daar kun je die kwaliteiten gebruiken. En het is ook de leeftijdsfase dat mensen aan een gezin beginnen, dat uitzending naar het buitenland minder aantrekkelijk wordt."

Politie en defensie verwachten de komende jaren 35.000 nieuwe mensen nodig te hebben.