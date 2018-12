Mensen in Tesla, Audi, BMW en Volvo rijden vaakst te hard

In welke auto je rijdt lijkt behoorlijk wat invloed te hebben op je rijstijl, blijkt uit cijfers van het CBS. Het statistiekbureau bekeek per automerk hoeveel snelheidsboetes er zijn uitgedeeld in 2017. Tesla-rijders vallen het meeste op: zo'n 75 procent van hen pakte ten minste één boete. Bij mensen met een Daihatsu of Daewoo ging het om 20 procent.

Die verschillen zijn helemaal niet zo gek, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. "De auto waarin je rijdt roept bepaald gedrag op." Tertoolen schreef een boek over verkeer en gedrag. "Als een auto snel optrekt, dan roept dat direct dat gedrag op. We vinden het spannend om te scheuren."

En dat blijkt ook uit de cijfers. Porsches overschreden gemiddeld de snelheidslimiet het meest: 9,3 kilometer per uur. Daihatsu had gemiddeld de kleinste snelheidsovertreding: 7,4 kilometer per uur te hard.