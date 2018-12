Corsicaanse oer-nationalist Edmond Simeoni overleden

In een ziekenhuis in Ajaccio is de Corsicaanse oud-politicus Edmond Simeoni overleden. De zelfbenoemde "militant van het eerste uur" was 84.

Simeoni, opgeleid tot arts, raakte in de jaren 60 betrokken bij de onafhankelijkheidsbeweging op het Franse eiland. In 1970 begon hij een eigen nationalistische groepering.

Hij werd bekend en berucht toen hij in augustus 1975 met gewapende aanhangers een wijnkelder in Aléria bezette. Ze kwamen daarmee in verzet tegen het uitdelen van landbouwgrond op Corsica aan Fransen die terugkeerden uit de voormalige kolonie Algerije. Enkele landarbeiders werden gegijzeld.