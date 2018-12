Benodigde geld is binnen, The Correspondent kan in VS van start

"Het is nu de uitdaging om met een aantal high-profile namen goede artikelen te publiceren", zegt mediaprofessor Mark Deuze van de Universiteit van Amsterdam, die zelf tien jaar in de VS woonde. "Daarbij is er wel een verschil tussen Nederland en de VS, de concurrentie is daar groter: je hebt daar meer titels die als start-up zijn begonnen en als doel hebben onderwerpen uit te leggen."

Vooral NYC en DC

Daarnaast verwacht Deuze dat The Correspondent vooral interessant is voor mensen uit New York en Washington. "Dat zijn hun belangrijkste doelgroepen. Ik zie mensen in de midwest niet zo snel een abonnement nemen."

Tijdens de campagne voor hun Amerikaanse site was er ook wat ophef. Zo klaagde freelance journaliste Sarah Kendzior op Twitter dat al haar artikelen door de site waren verwijderd. In een verklaring schreef hoofdredacteur Rob Wijnberg dat dit berust op een misverstand en werd veroorzaakt door een gewijzigde link. "Dat hebben ze goed doorstaan en aangepakt", zegt Deuze.