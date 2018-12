Aboutaleb: geen boetes, maar hulp voor daklozen Rotterdam

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wil af van boetes voor dak- en thuislozen. Volgens hem is het beter om hulp te bieden in plaats van een boete op te leggen als dak- en thuislozen betrapt worden op overtreding van het alcoholverbod.

Dat zei hij gisteren in de gemeenteraad over een alcoholverbod dat volgend jaar van kracht moet worden in het Wijkpark Oude Westen.

Aboutaleb zei dat boetes de daklozen niet helpen. "Het begint met een boete van 90 euro die niet betaald wordt. Het bedrag loopt dan op tot 2500 tot 3000 euro. Als mensen willen resocialiseren, kampen ze met schulden die wij veroorzaakt hebben."

Kwijtgescholden

Vaak worden de boetes dan weer kwijtgescholden om iemand weer een toekomst te geven. Aboutaleb vindt hulp en ondersteuning beter werken. Hij riep de gemeenteraad op met politie en justitie naar nieuwe wegen te zoeken, schrijft RTV Rijnmond.

Het alcoholverbod komt er omdat drinkende dak- en thuislozen in het stadspark overlast veroorzaken.

Presentator Beau van Erven Dorens riep deze week via sociale media op om te stoppen met het beboeten van daklozen, omdat ze toch geen geld hebben om die te betalen. Hij maakt het tv-programma Het Rotterdam Project, waarin hij daklozen in de stad helpt.