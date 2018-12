Tilburg zet deur carnavalsbestuur open voor vrouwen

Tilburg maakt de weg vrij voor vrouwen in de carnavalswereld. Dat betekent dat vrouwen kunnen plaatsnemen in de Raad van XI en dat ze zelfs Prinses Carnaval kunnen worden. Maar de kans dat op korte termijn ook echt een prinses zal worden benoemd, is niet zo groot.

Initiatiefnemers zijn drie vrouwelijke raadsleden uit Tilburg, in carnavalstijd bekend als Kruikenstad. Veel carnavalstradities stammen uit een tijd waarin vrouwen in Nederland geen stemrecht hadden en niet mochten besturen. Het is hoog tijd dat die traditie op de schop gaat, stelden de raadsleden.

Die oproep nam de Carnavalsstichting Tilburg (CST) ter harte. Een onafhankelijke commissie onderzocht hoe vrouwen in de toekomst representatieve functies kunnen vervullen en sprak daarover met ruim 1200 Tilburgers.

Meer tijd nodig

De eerste stap is nu het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement naar genderneutrale bewoordingen. Eén vrouwelijke kandidaat staat al klaar om toe te treden tot het bestuur en met een tweede wordt overlegd. De nieuwe bestuursleden worden in mei volgend jaar, dus na carnaval, voorgedragen.

Maar daar blijft het voorlopig even bij. "Door de tradities, structuur, verwachtingen en de rol van de huidige Raad van XI is een gemengde samenstelling van mannen en vrouwen, in tegenstelling tot het bestuur, een onderwerp dat meer tijd, oriëntatie en vervolggesprekken vraagt", zegt voorzitter Freek Verhaaf van de CST.

Niet afdwingen

Dat betekent volgens Verhaaf niet dat het hier ophoudt. "Als organisatie gaan we wel al bezig met praktische zaken, zoals een alternatief voor benamingen, (aan)kleding en attributen die nu vooral zijn gericht op mannen."

De drie raadsleden vinden het jammer dat vrouwen niet meteen protocollaire functies zullen bekleden. "We hebben veel bereikt, maar kunnen de cultuurverandering niet afdwingen", zegt een van hen.