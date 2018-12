Rabobank: economische groei vertraagt door krapte arbeidsmarkt

De Nederlandse economie loopt tegen zijn grenzen aan. Door de krapte op de arbeidsmarkt en minder groei in het buitenland loopt de economische groei in 2019 en 2020 terug naar respectievelijk 1,9 en 1,7 procent.

Dat schrijven economen van de Rabobank in hun Economisch Kwartaalbericht. "Wellicht de laatste kans om het dak te repareren terwijl de zon schijnt. Voor het kabinet is het een goed moment om belangrijke dossiers aan te pakken", zegt hoofdeconoom Menno Middeldorp in een toelichting.

Volgens de bank is er wel groei, maar zwakt die af. Een van de belangrijkste oorzaken is de krapte op de arbeidsmarkt. In de bouw bijvoorbeeld gaan projecten niet door omdat er te weinig mankracht is. "Dat zien we ook aan de afnemende woninginvesteringen", zegt Middeldorp. Ook in de techniek zijn grote tekorten en dat zit groei in de weg.

De economieƫn om Nederland groeien ook minder hard, waardoor naar verwachting de Nederlandse export minder stijgt. "We denken dat de groei vertraagt van 2,6 procent in 2018 naar 1,9 procent in 2019. Voor 2020 denken we dat de groei afzwakt naar 1,7 procent." Daarmee doet Nederland het wel nog steeds beter dan andere landen.

Kabinet moet investeren

Als het aan de Rabo-economen ligt, moet het kabinet investeren. "Maak serieus werk van duurzaamheid. Een CO2-belasting kan bijdragen aan het reduceren van uitstoot door Nederlanders, zonder dat het kabinet direct hoeft in te grijpen in de structuur van de economie."

Het geld dat die belasting oplevert zou volgens de economen gebruikt kunnen worden om de koopkracht van groepen mensen te verbeteren.

"En investeer in productiviteit. Nu keuzes uitstellen, verhoogt het risico dat moeilijke besluiten in de toekomst onder nog moeilijker omstandigheden moeten worden genomen." Rabobank herinnert daarbij aan de nasleep van de financiƫle crisis.