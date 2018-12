ChristenUnie: minima mogen niet de dupe worden van klimaatakkoord

De energierekening voor huishoudens moet door het klimaatakkoord niet verder stijgen. Daarvoor pleit regeringspartij ChristenUnie. Partijleider Segers wil dat de verhoging van de gasprijs wordt gecompenseerd via de energiebelasting. Hij wil met name de laagste inkomens ontzien.

Volgende week zou er overeenstemming moeten komen over de maatregelen in het klimaatakkoord. Maar aan de klimaattafels, en ook in de coalitie, is nog geen akkoord bereikt. Het heetste hangijzer zijn de kosten. Een van de voorstellen is een verhoging van de gasprijs, om mensen te stimuleren hun huis te isoleren of een warmtepomp te installeren.

Maar vooral de lagere inkomens dreigen relatief zwaar getroffen te worden door deze maatregel. ChristenUnie-leider Segers: "Je kunt niet vragen even twee tientjes per maand neer te leggen zonder dat te compenseren, dat is voor die groep niet te doen."

Huishoudens ontzien

De partij komt met een voorstel om huishoudens te ontzien. "Door de stijging van de gasprijs te compenseren via de energiebelasting zorgen we ervoor dat de overgang naar duurzame energie ook voor lagere inkomens betaalbaar blijft", zegt Segers.

"We kunnen geen klimaatakkoord afsluiten als de hoogste rekening bij de mensen met de kleinste beurs wordt neergelegd."

Energieprijzen stijgen

Deze week werd bekend dat de energieprijzen komend jaar al stijgen doordat de lasten zijn verhoogd. Die verhoging wordt met het voorstel van Segers niet teruggedraaid. "Dit was met Prinsjesdag al bekend en die verhoging hebben we met andere maatregelen, zoals de verlaging van de inkomstenbelasting, voor alle inkomensgroepen gecompenseerd."

De onrust rond de hogere energieprijzen leert Segers wel dat het gevoelig ligt. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat een half miljoen huishoudens in de problemen komt als de energierekening door het klimaatakkoord stijgt.

"Dat kan natuurlijk niet, daarom doen we ook dit voorstel. Dat laat zien dat het op een eerlijke en sociale manier kan." Hij wil dat de laagste inkomens het meest gaan profiteren van alle subsidies en regelingen.