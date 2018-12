Gelderse varkensboer met dood bedreigd na publicatie van dierenleedbeelden

Een varkensboer in Lunteren is met de dood bedreigd nadat vorige week beelden online verschenen die dierenleed binnen zijn bedrijf suggereren. Dat zegt burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede.

"Die beelden - of ze waar zijn weten we niet - hebben wel ogenblikkelijk doodsbedreigingen en andere dreigementen aan het adres van de familie opgeleverd", aldus Verhulst bij de raadsvergadering, schrijft Omroep Gelderland. "Het wordt in de ether geslingerd en dit zit er ook aan vast."

Boer ontkent

Animal Rights publiceerde vorige week beelden waarop te zien is hoe biggetjes in kratten werden gegooid en hun staarten onverdoofd werden afgesneden.

De varkensboer noemde de beschuldigingen in de beelden "grote onzin". "Wij zorgen goed voor onze dieren", aldus de boer.

Wethouder Willemien Vreugdenhil pleitte in de raadsvergadering voor een onderzoek van de NVWA.