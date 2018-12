Drie vrouwen neergestoken in Neurenberg

In de Duitse stad Neurenberg zijn donderdagavond drie vrouwen zwaargewond geraakt door mesaanvallen. Het is onduidelijk wie de vrouwen heeft aangevallen en of er mogelijk meerdere daders bij betrokken waren.

Agenten zoeken met speurhonden en een helikopter naar de dader of daders.

De steekpartijen vonden plaats in St. Johannis in het noordoosten van de stad. Eerst stak een man een 56-jarige vrouw in haar bovenlichaam. Ze moest met spoed worden geopereerd.

Het tweede slachtoffer is 26 jaar. Zij werd rond kwart voor elf aangevallen. Kort daarop moest een 34-jarige het ontgelden. Beide vrouwen hebben levensbedreigende verwondingen opgelopen.