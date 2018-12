Nederlandse juf in de race voor wereldwijde lerarenprijs

Zenuwachtig

Na een interview met de organisatie van de prijs, in 2015 opgericht door een Indiase miljardair, is Mertens geselecteerd tot de vijftig genomineerden. "Ik was wel een beetje zenuwachtig, want het was in het Engels. Ik had er van tevoren over na kunnen denken en dat heb ik nog even doorgenomen. Ik had er wel een goed gevoel bij", zegt de juf.

Haar droom is dat directeuren meer tijd krijgen om met kinderen in gesprek te gaan over hoe het onderwijs nog beter kan.

Nederlander Jasper Rijpma werd twee jaar geleden ook genomineerd. Hij haalde toen de top-10 niet.

De winnaar wordt in maart bekendgemaakt. Hij of zij krijgt 1 miljoen dollar. Het geld moet besteed worden aan een onderwijsproject.