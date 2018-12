84-jarige oud-worstelkampioen werkt indringer de deur uit

Rochelen en kreunen

De man gaf niet op en wist alsnog binnen te komen en daarom pakte Gerry hem beet. "Ik was zelf kapot, maar ik zag hem helemaal verslappen en hoorde hem rochelen en kreunen."

Uiteindelijk wist Gerry de overvaller naar buiten te werken. "Dat hij niet in één keer is neergegaan, daar ben ik gewoon boos over. Terwijl ik wist hoe hard ik geslagen had. Maar het is goed afgelopen, dus ik denk dat hij het niet snel weer probeert."

Ook Gerry raakte gewond. Op een foto die de politie deelt zijn wonden op zijn arm te zien. De verdachte is opgepakt.