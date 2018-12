Supermarkten stoppen met verkoop van staleenden

Staleend is vanaf volgend jaar niet meer te koop in Nederlandse supermarkten. Een kleine week nadat actiegroep Wakker Dier begon met een campagne om aandacht te vragen voor de slechte leefomstandigheden van de eend, zijn alle supermarkten om.

"We waren er al langer mee bezig, maar deze actie heeft dat misschien wel iets versneld", zegt een woordvoerder van Albert Heijn, de laatste grote supermarkt die stopt met verkoop van staleend. "In het kader van dierenwelzijn hebben we besloten vanaf volgend jaar alleen nog vrije-uitloopeend te verkopen."

Deze week maakten ook supermarkten Lidl en Aldi bekend staleend vanaf volgend jaar niet meer te verkopen. Ook bij Lidl stond de overstap al op de agenda. "We waren al met de leverancier bezig om het welzijn van de dieren te verbeteren. Daarbij werken we toe naar minimaal vrije uitloop", aldus een woordvoerder. Omdat dat nog niet meteen te regelen is, heeft Lidl besloten met Pasen geen eend te verkopen.

Wakker Dier is blij met het snelle resultaat. "We zijn maandag pas begonnen en nu is het al zover. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor de staleenden", zegt een woordvoerder.

Zwemvliezen

Staleenden leven met z'n dertienen op een vierkante meter. Ze hebben geen frisse lucht, geen toegang tot zwemwater en staan met hun zwemvliezen op roostervloeren. Dat leidt volgens Wakker Dier tot ernstige pootproblemen. Bovendien worden de vogels door het gebrek aan ruimte agressief. Om te voorkomen dat ze elkaar verwonden, worden hun snavels gekort.

Er bestaat geen keurmerk voor eenden, zoals bijvoorbeeld het Beter Leven Keurmerk voor kippen- en varkensvlees. De kans dat het er komt is volgens de Dierenbescherming ook niet groot. "Er moeten een brede vraag zijn vanuit bijvoorbeeld supermarkten of klanten, willen we zo'n keurmerk gaan ontwikkelen", zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming.

"Die vraag is er niet. Dat komt waarschijnlijk omdat we eend niet vaak eten. Maar dat neemt niet weg dat je eraan moet werken om verbetering voor de dieren voor elkaar te krijgen en het bewustzijn bij consument en betrokkenen groter te maken", zegt de woordvoerder. "Zoals nu is gebeurd door de campagne van Wakker Dier."