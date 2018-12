Vlaanderen beboet roken in auto met kinderen

Binnenkort kan iemand in Vlaanderen beboet worden voor roken in een auto met kinderen onder de 16 jaar. Het Vlaamse parlement is akkoord gegaan met dit wetsvoorstel van de christendemocratische minister Schauvliege van Omgeving, melden Vlaamse media.

Op federaal niveau lukte het haar niet zo'n rookverbod in de auto erdoor te krijgen, maar in Vlaanderen riskeren rokers met kinderen in de auto een boete van maximaal 1000 euro. De maatregel, waarvan nog niet duidelijk is wanneer hij precies van kracht wordt, geldt ook voor elektronische sigaretten.

Schauvliege wijst erop dat de concentratie gevaarlijke stoffen in een auto snel oploopt. "Kinderen zijn extra gevoelig. Ze ademen sneller en hun immuunsysteem, longen en luchtwegen zijn nog volop in ontwikkeling", schrijft ze op de website van haar ministerie.

Ook in onder meer Engeland, Wales, Frankrijk, Australië en een aantal Amerikaanse staten en Canadese provincies is roken in de auto in het bijzijn van jonge kinderen verboden.