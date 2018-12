Honderden vrouwen beschuldigen Braziliaans medium van misbruik

Ook Mous reisde af naar Brazilië, in de hoop seksueel misbruik uit haar jeugd te verwerken. "Voorheen had nog weinig gewerkt, dus het voelde alsof ik niets te verliezen had. Ik had zijn boeken gelezen. Ik had de documentaire, die Oprah Winfrey in 2012 over hem maakte, aandachtig bekeken. Het leek me heel bijzonder."

Maar tijdens hun eerste ontmoeting, een privé-consult legt De Faria haar hand op zijn penis. Hij trekt zich af en zegt dat Mous blij moet zijn. "Ik dacht: dit is geen healing, dit is onacceptabel", vertelt ze. "Wat is er aan de hand? Maar tegelijkertijd voelde ik een soort energetische verlamming, die ervoor zorgt dat je niet weg kunt." Op een andere dag trekt De Faria Mous naar zijn badkamer, en verkracht haar. Na vijf weken verlaat ze de kliniek.

"De Faria is een monster", vertelt Mous, die na haar tv-optreden weer terug is in Nederland. "Ik had al een sterk vermoeden dat er honderden, duizenden vrouwen door hem zijn misbruikt, en dat wordt nu bevestigd."

Angstcultuur

De afgelopen dagen ontving Mous ook veel persoonlijke berichten van vrouwen die door De Faria zijn misbruikt. "Ik denk dat ik een deur heb opengezet", zegt ze. "Er heerst een angstcultuur in Brazilië. Er is in het land veel corruptie en geweld, vooral tegen vrouwen. Uit angst voor repercussies heeft men zich voorheen stilgehouden. Daar lijkt nu verandering in gekomen."

Ook vrouwen die door anderen zijn misbruikt, sturen haar berichten met hun verhaal. "Dit gaat over meer dan alleen De Faria, het is een groter probleem", denkt ze.

De bal is inderdaad gaan rollen door het verhaal van Mous, zegt Bessems. "Zij is de enige die met naam en toenaam durfde te praten. En dat is wat nodig is in misbruikzaken: er moet ergens iemand opstaan. En in Brazilië moet je echt wel lef hebben om op te staan tegen zo iemand."