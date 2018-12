Europese rechter: steden moeten worden beschermd tegen vieze diesels

Europese steden hebben recht op schonere dieselauto's. Dat heeft een Europese rechter bepaald in een zaak die Brussel, Parijs en Madrid hadden aangespannen tegen de Europese Commissie. Volgens de drie steden zitten hun inwoners met vieze lucht, doordat de Commissie te soepel is omgegaan met dieselnormen.

De zaak draait om het verschil tussen uitstoottesten in een laboratorium of op de weg. In het grote dieselschandaal bleek dat auto's van bijvoorbeeld Volkswagen en Fiat de laboratoriumtesten doorkwamen dankzij sjoemelsoftware. Die liet de auto in een laboratorium veel schoner presteren dan op de weg.

De Europese Commissie besloot daarop versneld andere testen in te voeren. Die gaan uit van de werkelijke prestaties op de weg. Veel auto's zouden die testen nooit halen als daarbij dezelfde strenge normen worden gehanteerd als in het laboratorium. Daarom besloot de Commissie, onder zware druk van autoproducerende landen, veel hogere uitstoot toe te staan voor deze nieuwe testen.

Inspanningen tenietgedaan

De Europese rechter bepaalt nu dat de Commissie die soepele testen nooit had mogen toepassen. Steden die kampen met vieze lucht, ondervinden er nadeel van, zegt de rechter. Brussel, Parijs en Madrid zeggen dat ze van alles doen om de lucht in hun steden schoner te krijgen, maar al die inspanningen worden tenietgedaan door de soepele normen.

De rechter eist dat de Commissie binnen een jaar met nieuwe, strengere testen komt. Alleen als er een hoger beroep komt, kan dat nog wat langer worden uitgesteld.

Steden houden nog wel jaren last van de soepele normen. Alle auto's die de afgelopen jaren zijn goedgekeurd, behouden die goedkeuring en mogen gewoon op de weg blijven.

Milieudefensie

Milieudefensie noemt het bizar dat de Europese Commissie de belangen van de auto-industrie boven de belangen van burgers heeft geplaatst. De organisatie noemt de uitspraak hoopvol.