Rode panda Blijdorp dood

De kleine panda Raj die afgelopen zomer in Diergaarde Blijdorp werd geboren, is dood. Het ging mis toen de panda moest overgaan van moedermelk op vast voedsel, een kwetsbare periode volgens de dierentuin.

Blijdorp meldt dat Raj levendig was en dat "zijn moeder de handen vol aan hem had". Toch lukte het niet om hem aan de pandabrokken te krijgen, die essentieel zijn om vitaminen en mineralen binnen te krijgen.

"Verzorgers deden er een speciaal, lekker zoet papje overheen. Dat werkt bij de meeste pandajongen goed. Desondanks wilde Raj de brokken niet eten en werd de laatste dagen zwakker", meldt de dierentuin op Facebook. Ook sondevoeding sloeg niet aan.

Sectie

Uit sectie is inmiddels gebleken dat Raj nierproblemen had, een ernstige vorm van bloedarmoede en een afwijking aan het hart. Verdere testen moeten uitwijzen wat hem precies fataal is geworden.

Kleine panda's, ook wel rode panda's genoemd vanwege de kleur van hun vacht, zijn een bedreigde diersoort. Naar schatting leven er nog zo'n 10.000 van in het wild. Blijdorp co├Ârdineert sinds 1978 het wereldwijde fokprogramma voor de dieren.