Lichaam en zwaargewonde aangetroffen op A73 bij Roermond

Op de A73 ten zuiden van Roermond heeft de politie een lichaam gevonden. Toen agenten vervolgens de omgeving uitkamden, werd een zwaargewonde aangetroffen in een auto in een maisveld.

De politie kreeg rond 00.30 een melding binnen dat er iets op de A73 lag. De persoon was al overleden toen de politie arriveerde.

Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De zwaargewonde persoon is met een traumahelikopter afgevoerd. De politie doet onderzoek. De A73 werd vanwege het onderzoek vanaf het knooppunt Het Vonderen in noordelijke richting, in de richting van Nijmegen afgesloten.

Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek zal duren.